Rezil olduk!

Daha önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve neticesinde stat aydınlatmalarında bir sıkıntı olmadığı teyidi ile açılış müsabakası saat 20.00’a alınmıştı. Maç saatinin belirlenmesi ile birlikte birçok ortamda gündeme gelen, “bu ışıklar çalışacak mı” sorusuna her fırsatta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri gerekli tadilat çalışmalarının yapıldığını, hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını ısrarlar söylemişlerdi. Gelinen noktada müsabaka oynanırken, stat ışıkları bir bir sönmeye başladı ve müsabaka karanlıkta oynandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bu ayıbı ise Yozgat’ın rezil olmasına neden oldu.



Yozgat Şehir Stadı, 1999-2000 sezonunda Yozgatspor’un 2’inci ligde şampiyon olup, birinci lige çıkmasıyla birlikte, oynayacağı gece maçları için aydınlatması yapıldı. Bir sezon birinci ligde bir sezonda Süper Lig'de mücadele veren Yimpaş Yozgatspor’un iç sahada oynadığı maçlarda kullanılan aydınlatma, zaman zaman 2’inci lig maçlarında da yakıldı. Sonraki dönemlerde konserlerde kullanılan aydınlatmaların bakımları da zamanında yapılmadı. Yapılmış olsa bile ‘göstermelik bakımdan’ öteye gitmedi.



Yozgatspor, yıllar sonra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de yakaladığı havayı devam ettirmek üzere bir üst Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Çorum Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı ile sezon açılışı programını gece yapmayı planladı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapıldı, ‘Stadın aydınlatmasının uygun olduğu’ teyit edildi. Hatta, stadın aydınlatmasının denemeleri yapılarak, sağlıklı yandığı da rapor edildi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Yozgatspor-Çorum Belediyespor arasındaki özel karşılaşmanın ilk yarısında giriş kapısının sağ tarafındaki aydınlatmanın trafosu patladı, tamamen söndü. İkinci yarıya takımlar çıkarken bu kez sol taraftaki aydınlatma devre dışı kaldı. Maçın ikinci yarısı maraton tarafındaki aydınlatmalar kullanılarak, karanlıkta oynanırken, maçın sonlarına doğru bu aydınlatmaların lambaları da birer bire patlamaya başladı. Maç karanlık bir ortamda tamamlandı.



TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Yozgatspor bugün yeniden 3’üncü lige çıkabilmek için mücadele veriyor. Halbuki bundan 4 sezon önce kırmızı siyahlı ekip, 3’üncü ligde mücadele veriyordu. Kulübün, yıllar öncesine dayalı stat bedeli borcuyla ilgili dekontlar, ne hikmetse tozlu raflardan çıkartıldı, kulübün maç öncesinde futbolcularına yapması gereken ödemelerin arifesinde icra takibi başlatılıp, spor toto gelirlerine el konuldu. Yozgatspor, kırılma noktası olarak kabul edilen maçı kaybedince kümede tutunması zora girdiğinde zihniyet yine aynıydı.



Yozgat Belediyesi ile ortaklaşa yapılan futbol sahasının yıkılıp, yerine, sanki başka yer yokmuş gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Hollanda’dan getirilen çim ile tesis edilen Çalatlı bölgesindeki iki futbol sahasının yok edilmesinde de aynı zihniyet görev başındaydı. Rıza Kayaalp’in yetiştiği Güreş Eğitim Merkezi’nin yıkımında, Spor Vadisi’nde yapılan spor tesislerinin nizami değil, miniklerin antrenmanlarını bile yapmaktan uzak olmasını da görmezden gelen de aynı zihniyetti. Kış aylarında Spor Salonu’nun kaloriferlerini yaktırmayıp, ligdeki salon takımlarının faaliyetlerini durdurmasını sağlayan, bir çivi çakmak yerine mevcut çivileri paslandırıp, sökme geleneğine sahip zihniyet ile sporun geleceğinden söz etmek mümkün mü?



Ama biliyoruz ki; Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün son yaşanılan skandal ile ilgili bir değil, birden çok mazereti sıralaması mümkün. Zira, daha önceki olaylarda sıraladığı mazeretler, bundan sonra sıralayacağı mazeretlerin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı, dış saha zeminin yenilenmesi, yetmeyen sahaya ilave sahaların yapılması taleplerinin karşılanmaması gibi konularda topu tribünlere attığı gibi, bu konuda da topu yine tribüne atacak, ‘Ödenek talep ettik, vermediler!’ mazereti ile konuyu kapatacaktır, emin olun…