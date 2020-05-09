Resmi yazı bekliyoruz

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Korona Virüsü nedeniyle bütün lig müsabakaları ertelenmişti. Türkiye’de Korona Virüs vakalarının alınan tedbirler sonucunda giderek azalmasının ardından liglerin başlaması kararı alındığını ifade eden Karakoç, ‘’Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile liglerin aşlayacağının müjdesini verdi. 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde liglerin başlayacağını duyurdu. Ancak bize Türkiye Futbol Federasyonunda resmi yazı ala bildiri gelmediği için bizlerde kulüplere ligin başlama tarihini tebliğ edemiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bize gönderilecek olan resmi yazı sonrasında bide programımızı yapacağız ve yapacağımız programı da hem İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden hem de Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele eden takımlarımıza tebliğ edeceğiz’’ dedi.