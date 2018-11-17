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Rekor hazırlığı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftarlar hafta sonu Havza Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada rekor kırmaya hazırlanıyor.

Rekor hazırlığı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftarlar hafta sonu Havza Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada rekor kırmaya hazırlanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:02
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Rekor hazırlığı

Bu sezona iyi bir başlangıç yaparak çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanan ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 5 yaparak liderliğini sürdüren Yozgatspor’da taraftarlar takımına tam destek veriyor. Kırmızı siyahlı ekibin başarısının arkasındaki kahramanlardan olan Yozgatspor taraftarı, bu hafta oynanacak olan Havza Belediyespor müsabakasında taraftar rekoru kırmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar kendi aralarında başlattığı 10 bin taraftar kampanyası ile Havza maçında taraftar rekoru kırmak istiyor.

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Rekor Hazırlığı
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