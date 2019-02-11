REHAVETE YER YOK

Bireysel hatalar, 'gol atayım-kahraman olayım' hevesiyle rakibe kaptırılan topun dönüşünde kalemizde ikinci golü gördük ve sahadan 2-2'lik skorla ayrılıp, puanları paylaştık. Geçtiğimiz hafta Yozgatspor'u evinde yenerek, sükse yapan Çarşambaspor, konuk ettiği Ünyespor'u da 3-0 yendi. Yozgatspor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirve yarışını önde götürüp, puan farkını da en yakın takipçisiyle 5'e çıkarttı. Evsahibi Amasyaspor'a maça iyi başladı. 3'üncü dakikada Ozan İpek'in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Cengiz'den sekti. Amasyasporlu oyuncular topa dokundu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 5'inci dakikada Şükrü'nün ceza sahası dışında şutunu kaleci zorlanmadan kontrol etti. 10'uncu dakikada Fiderils'in ceza sahası dışından sert şutunu Amasyaspor kalecisi güçlükle kontrol etti. 18'inci dakikada Amasyaspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topu Oğuzhan Azar önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca Yozgatspor deplasmanda 1-0 yenik duruma düştü. 24'üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontraatağında ceza sahasında karambol oluştu. Esosa'nın kaleye gönderdiği topa Şükrü dokundu, kaleci kornere çeldi. 32'inci dakikada Burak Emre Kayan'ın serbest vuruştan Amasyaspor ceza sahasına gönderdiği topa kafayla dokunan Mert Özkan’ın şutu filelerle buluşunca skora eşiklik geldi. Takımlar soyunma odasını 1-1'lik skorla gitti. İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun sergileyen ve golü bulmak için rakibinin üzerine giden Yozgatspor, arzuladığı gole 62'inci dakada ulaştı. Bu dakikada Hüseyin Çelik'in dışa çıkardığı topla buluşan Sebahattin'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top bir kez daha filelerle buluşunca Yozgatspor 2-1 öne geçti. Gol sonrasında kırmızı siyahlılar farklı artırmak için rakibinin üzerine gitti. Kırmızı siyahlıların geliştirdiği atakta ceza sahası önünde kaybedilen top ile Amasyaspor kontaraatak şansı buldu. 72'inci dakikada gelişen bu atakta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topu defans karşılayamadı. Meşin yuvarlak Ahmet Ürer'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top bir kez daha ağlarla temas ederek skora 2-2'lik eşiklik geldi.

Yozgatspor deplasmandan çıkarttığı tek puanla puan vetvelinde puanını 38'e yükseltip, zirvede kaldı. Amasya ise puanını 25'e çıkartan taraf oldu. Ünye takımı 33 puanda kaldı, Altın-ordu takımı

ise puanı 30'a çıkarttı.