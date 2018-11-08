REHAVETE YER YOK!

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligde üst üste aldıkları galibiyetler ile takımının moral ve motivasyon açısında çok iyi durumda olduğunu söyledi. Kalan müsabakalarını da kazanarak ligin ilk yarısını zirvede bitirmek istediklerinin altını çizen Baş, ‘’Şuanda namağlup olarak ligde lider durumdayız. Liderliğimizi korumak ve takipçilerimiz ile aramızdaki puan farkını daha da arttırmak için kalan müsabakalarımızı kazanmamız gerekiyor. Hedefe emin adımlarla yürüyen takımımız gösterdiği performans ile de Yozgat’ta bir hava yakalanmasını sağladı. Camia bir bütün olduk ve tamamen hedefe kilitlenmiş durumdayız. Lig de aldığımız galibiyetler bizleri şımartmayacak aksine daha da perçinleyecek. Bütün müsabakalarımıza ayrı ayrı hazırlanıyoruz ve hepsini birer final maçı olarak görüyoruz. Rakiplerimizin durumu ne olursa olsun kesinlikle küçümsemeden aynı ciddiyette hazırlanıyoruz’’ dedi.