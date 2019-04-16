Rehavet uyarısı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş, Sungurlu Belediyespor gibi müsabakaların kendilerini biraz daha geliştirebilmeleri için önemli olduğunun altını çizerek Baş, ‘’Finalde çok daha iyi bir takım olacağımızı göstermemiz gereken maçlar. Tamam müsabakayı 1-0 kazandık. 1-0’a da 5-0’da aynı puanı veriyorlar. Ancak oyundan hiç memnun değilim. Biraz daha derli toplu olmamız lazım, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Buradan çıkan sonuç, taraftarımız da, futbolcularımız da her kes bir rahatlık içerisinde ama final bu kadar rahat bir tablo ile bitmez. Final bambaşka bir şey, bunu yaşadığım için biliyorum. Bu yüzden herkesin bunu biraz daha ciddiye alması gerekiyor. Bu sözüm herkese’’ diye konuştu.

OYUNDAN MEMNUN KALMADI

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Sungurlu Belediyespor karşısında ortaya konulan oyundan memnun kalmadığını söyledi. Söylenecek çok şeyin olmadığını dile getiren Baş, bu takımın şampiyon olduğunu Sungurlu Belediyespor ile oynadıkları müsabakada takımının galip gelse de gelmese de şampiyon olduğunu bu müsabakanın sadece bir prestij maçı olduğunu ifade etti. Şampiyon olacak bir takımın prestiji için daha iyi bir oyun sergilemesi gerektiğini vurgulayan Baş, ‘’Herkesin kendisine biraz çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu maçlar bizim finalde iyi bir takım olduğumuzu gösterecek’’ dedi.