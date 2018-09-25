REHAVET UYARISI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da yönetim oyunculara rehavet uyarısında bulundu. Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, ligin ilk haftasında Çankırıspor karşısında alınan üç puanın sevindirici olduğunu ancak rehavete kapılınmaması gerektiğini söyledi. Takımının Çankırıspor karşısında özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiğini hatırlatan Arslan, ‘’Oyuncularımızı kutluyorum, iyi mücadele ettiler ve üzerlerine düşen görevi yaptılar. Ancak ilk haftadan alınan bu galibiyet ile kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor. Lig uzun bir maraton ve önümüzde kazanılması gereken daha bir çok müsabaka var. Takımımız bu galibiyeti geride bırakıp önümüzdeki Sinopspor müsabakasına yönlenmesi gerekiyor. Sinopspor’da bizim için zor geçecek bir müsabaka olacak’’ dedi.