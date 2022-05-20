Rehabilitasyon merkezine ziyaret

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engellileri unutmayarak onlara sohbet edip dertlerini dinlediler. Engelliler ile çeşitli etkinlikler de yapan gençler onların el emeği göz nuru yaptıkları çalışmaları da incelediler. Muhammed Üstüntaş

