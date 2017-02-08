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Rapor kafa karıştırdı

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu tarafından il merkezindeki spor tesislerinin durumuyla ilgili hazırlanan ve okunan rapor kafalarda soru işaretleri bıraktı. Okunan raporda yer alan bilgiler kafa karışıklığıyla birlikte tartışmayı da beraberinde getirdi.

Rapor kafa karıştırdı
Yozgat’ta il merkezinde bulunan spor tesislerinin durumları hakkında bilgiler içeren ve kaynağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne dayandırılan rapordaki bilgiler ‘yok artık’ derdirtti.
Raporda, ‘Spor tesislerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalara uygundur’ cümlesi ile ‘Tesislerin eksikliklerinin İl Özel İdaresi kaynaklarından giderilmesi’ maddesinin yer almasına bazı üyeler tepki gösterdi. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nun geçen yıl çatısının bakım ve onarımının yapıldığını ileri süren üyeler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tesislerin bakım ve onarımı için genel bütçeden ve bakanlıktan talepte bulunması gerektiğini, İl Özel İdaresi’nin bu bağlamda bütçesinin bulunmadığını hatırlattı. 

“EĞER ÖYLEYSE…”
Meclisteki bir diğer tartışma ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün meclis üyelerine Rıza Kayaalp Spor Salonu’nu ‘Ulusal ve Uluslararası müsabakalar için uygun’ olarak tanıtmaları oldu. Okunan raporun ardından rapora itiraz eden bazı meclis üyeleri, “Ulusal ve uluslararası müsabakalara uygunsa neden burada ulusal veya uluslararası çapta turnuva ve sportif faaliyetler düzenlenmiyor? En son hangi tarihte burada ulusal veya uluslararası çapta sportif faaliyet yapılmış?” sorularını yöneltti.
Bir meclis üyesi de yüzme müsabakalarının Türkiye Şampiyonası’nın Kırıkkale’de yapıldığını hatırlatarak, “Neden Yozgat’taki tesislerde ulusal düzeyde müsabakalar yapılmıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.
Söz konusu raporda Celal Atik Spor Salonu’nun da çatısının eski olduğu ve bundan dolayı akıntı olduğunun belirtilirken, bu konuda da meclis üyeleri tepki göstererek, “Buranın çatısı geçtiğimiz yıl yapılmadı mı? Nasıl eski oluyor? Bu tadilatlar nasıl yapılıyor anlamıyoruz” diyerek bir tepki de daha bulundular.

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