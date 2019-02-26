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Rakiplerini çalımladı, golünü attı

YOZGATSPOR’un Nijaryalı oyuncusu Esosa Priestley, Ünyespor ile oynanan karşılaşmada adeta şov yaptı.

Rakiplerini çalımladı, golünü attı

YOZGATSPOR’un Nijaryalı oyuncusu Esosa Priestley, Ünyespor ile oynanan karşılaşmada adeta şov yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Rakiplerini çalımladı, golünü attı

Oynadığı tüm karşılaşmalarda oyuna hareket kazandıran Esosa, Ünyespor ile oynadıkları maçta, tribünleri dolduran taraftarların verdiği moral ve desteğe kayıtsız kalmadı. Maçın 50’inci dakikasında Esosa Priesley, orta sahadan kaptığı topla, adeta rakip oyuncuları ipe dizercesine çalımlayarak geçti. Rakip takımın 4 oyuncusunu geçen Esosa, karşı karşıya kaldığı Ünyespor file bekçisini de geçtikten sonra boş kaleye topu bıraktı. Esosa, maç sonrasında omuzlarda taşınıp, tribünler dolaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGATSPOR’un Nijaryalı Oyuncusu Esosa Priestley
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