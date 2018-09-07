RAKiPLERiMiZ DE iYi DEĞiL

Kupa maçlarında gruplarında yer alan ve şampiyonluğa oynayacak takımları izleme fırsatı bulduklarını hatırlatan Baş, ‘’Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında ben Amasya maçını, diğer yardımcı arkadaşlarım ise Sinop ile Ünye arasında oynanan maçı izlemeye gitti, yani grubumuzun üç takımını izleme fırsatı bulduk. Gördük baktık ki beki de birçoğu bizden çok fazla para harcayan takımların bizden çok daha iyi olmadıklarını gördük. Evet Amasya çok iyi takım, önemli unsurları var ama Yozgat ile kıyaslanacak bir takım değil. Çünkü biz de kompak bir takımız. Takımımızın bazı eksiklikleri var bu eksiklikler giderildikten sonra Amasya ile olacak olan mücadelemiz ligin sonuna kadar gidebilecektir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor’’ dedi.