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Rakipleri belli oldu

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara kalmayı başaran Sorgun Belediyespor’un Play-Off’taki rakipleri de belli oldu.

Rakipleri belli oldu

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara kalmayı başaran Sorgun Belediyespor’un Play-Off’taki rakipleri de belli oldu.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Rakipleri belli oldu

İlk müsabakasını 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salon’unda oynayacak olan sarı siyahlı ekip, Play-Off yarı final müsabakalarında Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımları ile eşleşti. İlk müsabakasında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak olan Sorgun Belediyespor’da tek düşünce Play-Off’lara galibiyet ile başlamak. 

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