Rakipleri belli oldu

İlk müsabakasını 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salon’unda oynayacak olan sarı siyahlı ekip, Play-Off yarı final müsabakalarında Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımları ile eşleşti. İlk müsabakasında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak olan Sorgun Belediyespor’da tek düşünce Play-Off’lara galibiyet ile başlamak.