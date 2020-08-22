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Rakipleri belli oldu

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının ligde karşılaşacağı rakipleri de belli oldu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:46
Rakipleri belli oldu

14 takımın mücadele edeceği ligde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının rakipleri ise şu şekildi; Adasokağıspor, Polatlı Belediyespor, EGOspor, Çankaya Eğitim Gençlikspor, Antalya Gazi Gençlikspor, Artvin 7 Martspor, Bolu Belediyesispor, Mudanya Belediyesispor, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, Maltepespor, Araç Belediyesispor, Ordu Gençlerbirliği, Tekirdağspor. Öte yandan 3 Ekim tarihinde başlayacak olan Lig için Fikstür ve kura çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Türkiye Hentbol Federasyonu ofisinde online olarak yapılacak.

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Rakipleri Belli Oldu
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