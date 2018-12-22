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Rakiplere gözdağı

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 yılı öncesinde İran’da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına tüm maçlarını kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

Rakiplere gözdağı

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 yılı öncesinde İran’da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına tüm maçlarını kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Rakiplere gözdağı

Budapeşte’de düzenlenen Dünya şampiyonasında hakem oyunları yüzünden mağlup olan ve ilk kez madalya kazanamayan Rıza Kayaalp, İran’da minderi rakiplerine adeta dar etti. Macaristan’da dünya şampiyonu olan Sergey Semenov’u 6-0 yenen Rıza, 130 kiloda rakipsiz olduğunu ve gerçek şampiyonun kim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Rıza Kayaalp ayrıca Parsa Nazari’yi 6-0, ve Boban Zivanoviç’i 9-0 mağlup etmeyi başardı. Rıza Kayaalp gösterdiği başarılı performansla 2019 yılına hazır olduğunu gösterdi.

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