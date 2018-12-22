Rakiplere gözdağı

Budapeşte’de düzenlenen Dünya şampiyonasında hakem oyunları yüzünden mağlup olan ve ilk kez madalya kazanamayan Rıza Kayaalp, İran’da minderi rakiplerine adeta dar etti. Macaristan’da dünya şampiyonu olan Sergey Semenov’u 6-0 yenen Rıza, 130 kiloda rakipsiz olduğunu ve gerçek şampiyonun kim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Rıza Kayaalp ayrıca Parsa Nazari’yi 6-0, ve Boban Zivanoviç’i 9-0 mağlup etmeyi başardı. Rıza Kayaalp gösterdiği başarılı performansla 2019 yılına hazır olduğunu gösterdi.