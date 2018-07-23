Rakipler belli oldu

Birinci Lig’den Süper Lig’e altı takımın çıkması, bazı takımların ligden çekilmesi ve düşen takımların yerine gelenlerle büyük oranda değişen Birinci Lig ekipleri belirlendi. Bu sene ilk defa ikinci ligde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’un da rakipleri belli oldu. Katılım şartlarını yerine getiren kulüpleri açıklayan Türkiye Hentbol Federasyonu, 2018-2019 sezonunda oynanacak olan ligleri şekillendirdi. Erkekler Süper Lig’de 14, Birinci Lig’de 13 ve İkinci Lig’de 22 takım mücadele ederken, Kadınlar Süper Lig’de 12, Birinci Lig’de 12 ve İkinci Lig’de ise 17 takım mücadele edecek. Yozgat Bozokspor’un da yer aldığı Erkekler Birinci Lig’de mücadele edecek olan takımlar şu şekilde, Amasya 1957 Suluovaspor, Taşova YİBOspor, Ankara Hentbol İhtisasspor, Aydın PTT Spor, Bolu Sebenspor, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, Marmara Üniversitesi, NEF Bahçelievler Belediyesi, Güneysuspor, Şırnak GHİM, Tokat Gençlikspor, Erek Beş Yıldız Spor Kulübü.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’un da yer aldığı Kadınlar İkinci Lig’inde mücadele edecek olan takımlar ise şu şekilde, Adasokağıspor, Amasya Atatürk Lisesi, Metropolspor, Gölbaşı Belediyesi, Bursagücü Gençlikspor, Mudanya Belediyespor, Sarayköyspor, Göktürkspor, Vefa gençlik, Kemalpasa Ata Gençlikspor, Mersin GHİMspor, Sinop Kaleşehir, Tekirdağ 14 Kasım Malkaraspor, Turhal Mehmet Akif İlk Öğretim Okulu, Tunceli Pertek Belediyesi, Genç Uşakspor.

