Rakipler belli oldu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, yarı final müsabakalarında çok güçlü rakipler ile eşleştiklerini ancak oyuncularının güzel mücadelesi ile grubu ikinci sırada tamamlayarak finallere yükselme başarısı gösterdiklerini söyledi. Final grubunda İzmir Saint Joseph, Çorum Sungurlu Belediyespor ve Adana Seyhanspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan genç Antrenör, ‘’Bu gruptan çıkmak hiç kolay olmayacak ama biz bütün rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz, grupta ilk iki sırayı almamız durumunda bir üst lige çıkacağız. Bunun içinde grup müsabakalarına çok iyi hazırlanıyoruz. Ben takımıma güveniyorum. Hedef Birinci Lig’’ dedi.