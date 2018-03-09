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Rakipler belli oldu

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig Play-Off final grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor’un rakipleri belli oldu. 18-20 Mart tarihleri arasında başlayacak olan final grubunda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, İzmir Saint Joseph, Çorum Sungurlu Belediyespor ve Adana Seyhanspor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor rakiplerini yenerek ilk iki sıraya girmesi durumunda Birinci Lig’e yükselecek.

Rakipler belli oldu

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig Play-Off final grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor’un rakipleri belli oldu. 18-20 Mart tarihleri arasında başlayacak olan final grubunda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, İzmir Saint Joseph, Çorum Sungurlu Belediyespor ve Adana Seyhanspor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor rakiplerini yenerek ilk iki sıraya girmesi durumunda Birinci Lig’e yükselecek.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Rakipler belli oldu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, yarı final müsabakalarında çok güçlü rakipler ile eşleştiklerini ancak oyuncularının güzel mücadelesi ile grubu ikinci sırada tamamlayarak finallere yükselme başarısı gösterdiklerini söyledi. Final grubunda İzmir Saint Joseph, Çorum Sungurlu Belediyespor ve Adana Seyhanspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan genç Antrenör, ‘’Bu gruptan çıkmak hiç kolay olmayacak ama biz bütün rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz, grupta ilk iki sırayı almamız durumunda bir üst lige çıkacağız. Bunun içinde grup müsabakalarına çok iyi hazırlanıyoruz. Ben takımıma güveniyorum. Hedef Birinci Lig’’ dedi.

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