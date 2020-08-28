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Rakipler belli oldu

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un grubu ve rakipleri belli oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:19
Rakipler belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Yozgatspor yeni sezonda İkinci Grupta mücadele edecek. 17 takımın yer aldığı ikinci grupta ise Yozgatspor’un rakipleri şu şekilde; Ağrı 1970spor, Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Ceyhanspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği, Erzinspor, Fethiyespor, Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02spor, Karaman Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor, Nazilli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yomraspor.

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Rakipler Belli Oldu
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