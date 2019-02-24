RAKiP YOK!

4’üncü grupta haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi Yozgat’ta oynandı. Liderliğini sürdüren Yozgatspor, kendi saha ve seyircisi önünde Ünyespor’u mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı siyahlı ekip Mehmet Şükrü ve Hüseyin Çelik ile yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın 23. dakikasında kazanılan korner atışını Burak Emre Kayan kullandı. Arka direkte topa iyi yükselen Hüseyin Çelik’in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-0. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yozgatspor, Esosa Priesley ile yakaladığı fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Yozgatspor, Esosa Priesley ile jeneriklik bir gol buldu. Karşılaşmanın 50’inci dakikasında Esosa Priesley orta sahadan aldığı topla, adeta rakip oyuncuları ipe dizercesine çalımlayarak golü attı. Karşılaşmanın 71’inci dakikasında kazanılan serbest atışı Fidelis İria kullandı. Kalecinin güçlükle çeldiği topu Hüseyin Çelik ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşma Yozgatspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 41’e yükseltirken, Üneyspor 36 puan ile ikinci sıradaki yerini korudu.