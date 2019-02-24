Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307

RAKiP YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, sahasında Ünyespor’u 3-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri Hüseyin Çelik (2) ve Esosa Priesley kaydetti.  

RAKiP YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, sahasında Ünyespor’u 3-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri Hüseyin Çelik (2) ve Esosa Priesley kaydetti.  

24 Şubat 2019 Pazar 21:03
26 Okunma
RAKiP YOK!

4’üncü grupta haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi Yozgat’ta oynandı. Liderliğini sürdüren Yozgatspor, kendi saha ve seyircisi önünde Ünyespor’u mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı siyahlı ekip Mehmet Şükrü ve Hüseyin Çelik ile yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın 23. dakikasında kazanılan korner atışını Burak Emre Kayan kullandı. Arka direkte topa iyi yükselen Hüseyin Çelik’in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-0. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yozgatspor, Esosa Priesley ile yakaladığı fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Yozgatspor, Esosa Priesley ile jeneriklik bir gol buldu. Karşılaşmanın 50’inci dakikasında Esosa Priesley orta sahadan aldığı topla, adeta rakip oyuncuları ipe dizercesine çalımlayarak golü attı. Karşılaşmanın 71’inci dakikasında kazanılan serbest atışı Fidelis İria kullandı. Kalecinin güçlükle çeldiği topu Hüseyin Çelik ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşma Yozgatspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 41’e yükseltirken, Üneyspor 36 puan ile ikinci sıradaki yerini korudu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR
Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR
Çifte sevinç yaşadık
Çifte sevinç yaşadık
Malatya'ya set yok
Malatya'ya set yok
Burası Basın tribünü
Burası Basın tribünü
TARAFTARDAN TAM DESTEK
TARAFTARDAN TAM DESTEK
BOZOK, GENÇLERi DENEDi
BOZOK, GENÇLERi DENEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim