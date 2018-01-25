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RAKİP RAKİPTİR

YOZGATSPOR teknik direktörü Aydın Yavuz, Azatlıspor takımının puan cetvelindeki durumunun kendilerini ilgilendirmediğini, her maça nasıl bir ciddiyet ile hazırlanıyorlarsa bu müsabakaya da o ciddiyet ile hazırlanacaklarını söyledi.

RAKİP RAKİPTİR

YOZGATSPOR teknik direktörü Aydın Yavuz, Azatlıspor takımının puan cetvelindeki durumunun kendilerini ilgilendirmediğini, her maça nasıl bir ciddiyet ile hazırlanıyorlarsa bu müsabakaya da o ciddiyet ile hazırlanacaklarını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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RAKİP RAKİPTİR

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, 4 Şubat tarihinde oynayacağı Azatlıspor maçının hazırlıklarına bu gün start verecek. Teknik direktör Aydın Yavuz, Azatlı takımını kesinlikle küçümsemediklerini, ligde her takımın, her takımı yenebilecek düzeyde olduğunu belirtti. Yavuz, ‘’Bizim bu ligdeki takımların hiç birini küçümseme lüksümüz yok. Ummadığın takım ummadığın anda sana çelme takabilir. Bu nedenle biz Yozgatspor olarak rakibimizin durumu ile değil kendi durumumuzla ilgileniyoruz ve her maça final maçı gibi hazırlanıyoruz. Azatlıspor müsabakasına da aynı ciddiyet ile çalışacağız’’ dedi.

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