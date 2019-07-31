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RAKiP OSMANiYE

TFF 3’üncü Ligi’nde 2019-2020 Futbol Sezonu fikstürü, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda çekildi.

RAKiP OSMANiYE

TFF 3’üncü Ligi’nde 2019-2020 Futbol Sezonu fikstürü, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda çekildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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RAKiP OSMANiYE

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen fikstür çekiminde Yozgatspor’u Kaan Pınırcıoğlu temsil etti. 1 Eylül Pazar Günü başlayacak olan 3’üncü Lig 3’üncü grupta Yozgatspor ilk maçını evinde Osmaniyespor takımı ile oynayacak. Ligi’in ilk haftasında Batman Petrol- Kelkit Belediyespor, Muğlaspor-Nazilli Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor-Somaspor, Karacabey Belediye-Pazarspor, Gölcükspor-Altındağ Belediye, Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa, Nevşehir Belediye- Diyarbekirspor, Modafen-Darıca Gençlerbirliği takımları karşılaşacak. Yozgatspor’un ligin ikinci haftasındaki rakibi deplasmanda Kelkit Belediyespor. Kırmızı siyahlılar, 3’üncü hafta Karacabey Belediyespor’u ağırlayıp, Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkacak. Yozgatspor, ligin 5’inci haftasında ezeli raki Nevşehir Belediyespor’u ağılayıp, Ankara deplasmanında Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin 7’inci haftasında Modafen’i konuk edecek olan kırmızı siyahlılar, İstanbul deplasmanında Bayrampaşa takımı ile karşılaşıp, diğer bir İstanbul temsilcisi olan Halide Edip Adıvarspor takımını konuk edecek. Ligin 10’uncu haftasında Yozgatspor deplasmanda Somaspor ile karşılaşıp, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u ağırlayacak, Darıca Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Kırmızı siyahlılar 13’üncü hafta Gölcükspor’u konuk edip, Diyarbekirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, ardından Muğlaspor deplasmanına çıkacak. 16’ıncı haftada Pazarspor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlılar, Batman Petrolspor deplasmanına çıkıp, ilk yarı defterini kapatacak.

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