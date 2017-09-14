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Rakip Kırıkkale!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, bu gün kendi sahasında Türk Metal Kırıkkalespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Rakip Kırıkkale!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, bu gün kendi sahasında Türk Metal Kırıkkalespor ile hazırlık maçı oynayacak.

14 Eylül 2017 Perşembe 07:05
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Rakip Kırıkkale!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Üçüncü Lig’inde mücadele eden ve şansız bir şekilde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e düşen Türk Metal Kırıkkalespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ile dostluk maçı oynayacak. Aradaki buzları eritip rekabeti Fair-Play çerçevesine taşımak adına bu gün Yozgat’ta saat 16.00’da Bozok stadında iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Yozgatspor, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Nihat Tinel gözetiminde dün yaptığı tek antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Memduh Fidan ile yolları ayırdıktan sonra kırmızı siyahlı yönetim takımı alt yapı sorumlusu Nihat Tinel’e emanet etmişti. 
Nihat Tinel, gözetiminde geçtiğimiz günlerde Amasyaspor ile bir hazırlık maçı yapan Yozgatspor iyi oynamasına rağmen güçlü rakibine 2-1 yenilmişti. 
Kırmızı siyahlı takımda görev alan Tinel, futbolcuların moral motivasyonunun üst düzeyde olduğunu belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Yeni teknik ekip gelene kadar görevlerinin başında olduklarının altını çizen Tinel, “Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon 24 Eylül’de başlayacak. Yönetim yeni teknik heyet konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de görevdeymişiz gibi takıma katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Futbolcuların iyi niyetli oluşu işimizi kolaylaştırıyor” dedi.
Takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine vurgu yapan Tinel, Amasya maçındaki görüntünün ilerisi için umut verici olduğunu kaydetti. Kondisyon açısından iyi durumda olduklarını belirten Tinel, teknik ve taktik çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.
 

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