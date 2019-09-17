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Rakip İzmir ekibi oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası üçüncü tur eşleşmelerinde Yozgatspor'un rakibi Süper Lig temsilcisi Göztepe oldu.

Rakip İzmir ekibi oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası üçüncü tur eşleşmelerinde Yozgatspor'un rakibi Süper Lig temsilcisi Göztepe oldu.

17 Eylül 2019 Salı 14:30
Rakip İzmir ekibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Tur eşleşmesinde, yapılan kura çekimleri neticesinde temsilcimiz Yozgatspor, İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Yozgatspor, Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

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