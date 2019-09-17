Rakip İzmir ekibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Tur eşleşmesinde, yapılan kura çekimleri neticesinde temsilcimiz Yozgatspor, İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Yozgatspor, Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.