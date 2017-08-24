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Rakip Çorum Belediyespor

Türkiye Kupası Birinci Turunda MKE Kırıkkalespor’u 3-0’lık net bir skorla yenerek ikinci tura yükselme hakkı kazanan Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’un rakibi belli oldu. 

Rakip Çorum Belediyespor

Türkiye Kupası Birinci Turunda MKE Kırıkkalespor’u 3-0’lık net bir skorla yenerek ikinci tura yükselme hakkı kazanan Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’un rakibi belli oldu. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:05
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Rakip Çorum Belediyespor

Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda ezeli rakibi MKE Kırıkkalespor’u deplasmanda 3-0’lık skor ile yenerek adını ikinci tura yazdıran temsilcimiz Yozgatspor Sezon açılışında hazırlık müsabakası oynadığı Çorum Belediyespor takımı ile eşleşti. 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün Orhan Saka amatör evinde gerçekleştirilen kuraya birinci turda rakiplerini yenerek ikinci tura yükselme hakkı kazanan 21 takım ile TFF Üçüncü Lig’inden 45 takım tabi tutuldu. 
Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.
ALİ DÜŞMEZ:" KUPA, TÜRKİYE'Yİ KUCAKLIYOR"
Kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şu ifadeleri kullandı: 
‘’Her şeyden önce Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm Türkiye'yi kucaklaması çok önemli… Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Adana'ya kadar 81 ilimizde Ziraat Türkiye Kupası tüm takımların katılımıyla yapılmakta. Bu durum bizim yönetimimiz döneminde olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu çeşitli konularda hep konuşuluyor ama kamuoyunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı çok değerli işler es geçiliyor. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Türkiye Kupası'nın Cumhuriyet Tarihi'nde ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapılmasıdır. Bu durum çok önemlidir. Yıllarca amatör futbola ait olan 90 bin kişilik bir nüfusu dışarıda bırakılan bir yapı oluşturulmuş. Biz spor yaptığımız yıllarda İngiltere'de bunları hep görürdük. Amatör bir takım Liverpool ile eşleşirdi. Hayran kalırdık. Çok şükür ki o resmi Türkiye'ye yaşatmış bir Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun mensubuyum. BAL Ligi ile başlamış bu süreç 2. Tur'da 66 takımla devam edecek. Yeni bir statü var. Dün oynanan maçların 5'inde canlı yayın vardı. Büyük bir teveccüh gördü. İlk defa içinde amatör takımların olduğu 5 Ziraat Türkiye Kupası maçı naklen yayında verildi. Çok da büyük bir katılım oldu. Yayıncının da çok mutlu olduğunu duyduk. Bu arada ben başta Yıldırım Demirören başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun selamlarını da paylaşmak istiyorum. Bu statü umarım hayırlara vesile olur. Centilmence bu oyuna çok daha güzellikler katılır umarım. Neticede Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'yi kucaklaması çok büyük bir kazanım. Türk futbolu adına amatörler ile profesyonellerin buluşması ikinci bir kazanım. Naklen yayınların amatör sporlara girmesi de çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak kazanımları büyütmeye çalıştığımızı herkesin bilmesini istiyorum. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Canlı yayınlarda, programlarda alt liglere yer vererek çok büyük katkı sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.’’
29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda maçlarında Yozgatspor Çorum Belediyespor’u konuk edecek. 
KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan temsilcimiz Yozgatspor, sezon açılışında karşılaştığı Çorum Belediyespor ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede tur atlayan takım bir üst tura çıkacak. 
Spor Toto 3. Lig’de mücadele veren Çorum Belediyespor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Yozgatspor’da hedef turu geçmek. Teknik Direktör Memduh Fidan, kupaya önem verdiklerini belirterek, kupa maçlarını hazırlık olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Takımdaki tüm oyuncuları görmek için bu tür maçların önemine vurgu yapan Fidan, Çorum Belediyespor’un iyi bir takım olduğunu ve turu geçeceklerine inandığını kaydetti.
 

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