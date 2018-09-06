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Rakip Akşehir

AFYONKARAHİSAR’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yarın Akşahirspor ile karşı karşıya gelecek.

Rakip Akşehir

AFYONKARAHİSAR’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yarın Akşahirspor ile karşı karşıya gelecek.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Rakip Akşehir

Üçüncü dönem kamp çalışmalarını Afyon’da gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip Afyon kampı boyunca hazırlık müsabakaları yaparak eksik gidermeye çalışacak. Yozgatspor yarın aynı bölgede kamp çalışmalarını sürdüren Akşehirspor ile saat 17.00’da hazırlık müsabakası oynayacak. Kırmızı siyahlı ekip 9 Eylül tarihinde Sandıklı, 11 eylül tarihinde ise Sarayönüspor ile hazırlık müsabakası yapmayı planlıyor. Kupa maçında görülen eksiklikleri ve aksaklıkları gidermeye çalışan teknik heyet, kadroya yapılacak takviyeler konusunda da yönetime kamp bitiminde rapor vereceği bildirildi.

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