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Rakibimizi önemsiyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, rakiplerinin ligdeki durumları ne olursa olsun bütün zor maçlara çalıştıkları gibi Safranbolu Belediyespor müsabakasına da aynı ciddiyette çalıştıklarını söyledi.

Rakibimizi önemsiyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, rakiplerinin ligdeki durumları ne olursa olsun bütün zor maçlara çalıştıkları gibi Safranbolu Belediyespor müsabakasına da aynı ciddiyette çalıştıklarını söyledi.

02 Kasım 2018 Cuma 08:30
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Rakibimizi önemsiyoruz

Kesinlikle rakiplerini küçümsemediklerini dile getiren Baş, hiçbir müsabakanın oynanmadan kazanılmayacağını ifade etti. Oyuncularına her fırsatta rehavete kapılmadan Safranbolu Belediyespor müsabakalarına hazırlanmalarını istediğini dile getiren Baş, ‘’Rakibimiz karşısında diğer müsabakalarda nasıl oynuyorsak o ciddiyette oynayacağız. Taraftarımızın da desteği ile bu müsabakayı kazanacağız. Takımımızda kart cezalısı olan Murat Kürem dışında eksik oyuncumuz yok. Burak Emre Kayan’ın hızlı bir şekilde iyileşme kaydederek aramıza dönmesi de bizleri mutlu etti’’ dedi.

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Rakibimizi önemsiyoruz
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