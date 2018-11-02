Rakibimizi önemsiyoruz

Kesinlikle rakiplerini küçümsemediklerini dile getiren Baş, hiçbir müsabakanın oynanmadan kazanılmayacağını ifade etti. Oyuncularına her fırsatta rehavete kapılmadan Safranbolu Belediyespor müsabakalarına hazırlanmalarını istediğini dile getiren Baş, ‘’Rakibimiz karşısında diğer müsabakalarda nasıl oynuyorsak o ciddiyette oynayacağız. Taraftarımızın da desteği ile bu müsabakayı kazanacağız. Takımımızda kart cezalısı olan Murat Kürem dışında eksik oyuncumuz yok. Burak Emre Kayan’ın hızlı bir şekilde iyileşme kaydederek aramıza dönmesi de bizleri mutlu etti’’ dedi.