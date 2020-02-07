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Rahmi’ye bir destekte Hizmet-İş’ten

BELARUS’ta katıldığı Uluslararası Paralimpik Yüzme şampiyonasında iki branşta gümüş ve altın madalya kazanan Yozgatlı Paralimpik yüzme sporcusu Rahmi Ersoy’u Hizmet-İş Sendikası da unutmadı.

Rahmi’ye bir destekte Hizmet-İş’ten

BELARUS’ta katıldığı Uluslararası Paralimpik Yüzme şampiyonasında iki branşta gümüş ve altın madalya kazanan Yozgatlı Paralimpik yüzme sporcusu Rahmi Ersoy’u Hizmet-İş Sendikası da unutmadı.

07 Şubat 2020 Cuma 03:14
Rahmi’ye bir destekte Hizmet-İş’ten

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Engeliler Komitesi Başkanı Bekir Aksoy, Gençlik Komitesi Başkan Yardımcısı Ergin Bolat ve Öz Salık-İş Sendikası İl Temsilci Mehmet Akyol ile birlikte Rahmi Ersoy’u ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler. Ferman Zararsız, Belarus’un Minsk şehrinde düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvasında 100 metre ve 50etre m serbest stilinde 2’inci ve 100 metre kelebek stilinde 1’inci olan kıymetli sporcumuz Rahmi Ersoy'u ziyaret ettiklerini söyledi. Kıymetli sporcu Rahmi Ersoy'un başarılarının devamını dileyen Zararsız, ‘’Başta Antrenörleri olmak üzere bu başarının gelmesinde tüm emeği geçenleri kutlarız. Yolu açık olsun’’ dedi.

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Rahmi’ye Bir Destekte Hizmet-İş’ten
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