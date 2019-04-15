Rahmi için hastanede kutlama

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi disiplinlerindeki yarışlara katılan Rahmi Ersoy, 100 Metre Kelebek Yüzme Yarışında Türkiye 2’incisi, 200 Metre Karışık Yüzme Yarışında Türkiye 3’üncüsü oldu. 35 kulüpten 103 sporcunun katıldığı yarışmada iki madalya birden kazanarak, hem Yozgat’ın hem de Yozgat Şehir Hastanesi’nin gururu olan Rahmi Ersoy’un başarısı törenle kutlandı. Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, hastane yöneticileri ve çalışanların katıldığı kutlamada, “Değerli çalışanımız Rahmi Ersoy, Yozgat’ımızı ve hastanemizi gururlandırarak engellerin başarı için aşılabilir olduğu farkındalığını uyandırdı. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak; personelimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.