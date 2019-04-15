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Rahmi için hastanede kutlama

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, Rahmi Ersoy’un Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası Yarışlarında, tek koluna rağmen üstün başarı göstererek, iki madalya birden kazanması nedeniyle kutlama etkinliği yapıldı.

Rahmi için hastanede kutlama

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, Rahmi Ersoy’un Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası Yarışlarında, tek koluna rağmen üstün başarı göstererek, iki madalya birden kazanması nedeniyle kutlama etkinliği yapıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Rahmi için hastanede kutlama

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi disiplinlerindeki yarışlara katılan Rahmi Ersoy, 100 Metre Kelebek Yüzme Yarışında Türkiye 2’incisi, 200 Metre Karışık Yüzme Yarışında Türkiye 3’üncüsü oldu. 35 kulüpten 103 sporcunun katıldığı yarışmada iki madalya birden kazanarak, hem Yozgat’ın hem de Yozgat Şehir Hastanesi’nin gururu olan Rahmi Ersoy’un başarısı törenle kutlandı. Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, hastane yöneticileri ve çalışanların katıldığı kutlamada, “Değerli çalışanımız Rahmi Ersoy, Yozgat’ımızı ve hastanemizi gururlandırarak engellerin başarı için aşılabilir olduğu farkındalığını uyandırdı. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak; personelimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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