RAHMi GURURLANDIRDI

YOZGATLI Paralimpik yüzücü Rahmi Ersoy, katıldığı Uluslararası turnuvada elde ettiği başarılar ile Yozgat’ın gururu oldu. Belarus’un Minsk şehrinde gerçekleştirilen uluslararası paralimpik yüzme turnuvasına katılan Yozgatlı paramlik yüzücü Rahmi Ersoy altın ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Paralimpik yüzme Milli Takımı ile katıldığı turnuvada 100 metre ve 50 metre serbest sitilde ikincilik elde eden Yozgatlı Paramlimpik yüzücü Rahmi Ersoy, 100 metre kelebek sitilde ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Yozgat’ta yüzme Antrenörleri İlker Sefa İniş ve Hanifi Yıkılmaz gözetiminde çalışan ve gösterdiği performans ile de milli takıma kadar yükselen Rahmi Ersoy, Paralimpik Yüzme Milli takımı ile Belarus’un Minsk şehrinde yüzme turnuvasına katıldı. Gösterdiği performans ile göz dolduran Rahmi Ersoy, elde ettiği birincilik ve ikincilik ile de Yozgat’ın gururu oldu. Belarus’ta gerçekleştirilen Uluslararası turnuvada hedefine kendisine koyduğu hedeflerden birine ulaştığını söyleyen Rahmi Ersoy, ‘’Türkiye’de paralimpik yarışmalarda Türkiye şampiyonluklarım oldu. Ben kendime Avrupa ve Dünya şampiyonlukları hedefini koydum. Bu hedef doğrultusunda da Belarus’un Minsk şehrinde gerçekleştirilen uluslararası paralimpik yüzme turnuvasına katıldım. Burada 100 metre ve 50 metre serbest sitilde ikincilik, 100 metre kelebek sitilde ise birinci oldum. Uluslarasarı bir müsabakada şampiyonluk yaşamak benim için çok önemliydi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bundan sonra katılacağım yarışmalarda da hem ülkemi, hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum’’ dedi.