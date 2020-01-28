Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120150
ALTIN
302.258
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7625
EURO
6.5535

RAHMi GURURLANDIRDI

Belarus'ta düzenlenen uluslararası müsabakada sporcumuz Rahmi Ersoy altın ve gümüş madalya kazandı

RAHMi GURURLANDIRDI

Belarus'ta düzenlenen uluslararası müsabakada sporcumuz Rahmi Ersoy altın ve gümüş madalya kazandı

28 Ocak 2020 Salı 03:53
RAHMi GURURLANDIRDI

YOZGATLI Paralimpik yüzücü Rahmi Ersoy, katıldığı Uluslararası turnuvada elde ettiği başarılar ile Yozgat’ın gururu oldu. Belarus’un Minsk şehrinde gerçekleştirilen uluslararası paralimpik yüzme turnuvasına katılan Yozgatlı paramlik yüzücü Rahmi Ersoy altın ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Paralimpik yüzme Milli Takımı ile katıldığı turnuvada 100 metre ve 50 metre serbest sitilde ikincilik elde eden Yozgatlı Paramlimpik yüzücü Rahmi Ersoy, 100 metre kelebek sitilde ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Yozgat’ta yüzme Antrenörleri İlker Sefa İniş ve Hanifi Yıkılmaz gözetiminde çalışan ve gösterdiği performans ile de milli takıma kadar yükselen Rahmi Ersoy, Paralimpik Yüzme Milli takımı ile Belarus’un Minsk şehrinde yüzme turnuvasına katıldı. Gösterdiği performans ile göz dolduran Rahmi Ersoy, elde ettiği birincilik ve ikincilik ile de Yozgat’ın gururu oldu. Belarus’ta gerçekleştirilen Uluslararası turnuvada hedefine kendisine koyduğu hedeflerden birine ulaştığını söyleyen Rahmi Ersoy, ‘’Türkiye’de paralimpik yarışmalarda Türkiye şampiyonluklarım oldu. Ben kendime Avrupa ve Dünya şampiyonlukları hedefini koydum. Bu hedef doğrultusunda da Belarus’un Minsk şehrinde gerçekleştirilen uluslararası paralimpik yüzme turnuvasına katıldım. Burada 100 metre ve 50 metre serbest sitilde ikincilik, 100 metre kelebek sitilde ise birinci oldum. Uluslarasarı bir müsabakada şampiyonluk yaşamak benim için çok önemliydi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bundan sonra katılacağım yarışmalarda da hem ülkemi, hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
RAHMi GURURLANDIRDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalespor umut verdi
Kalespor umut verdi
Kız Hentbol takımı Afyonkarahisar’da
Kız Hentbol takımı Afyonkarahisar’da
Yürekleriyle mücadele ettiler
Yürekleriyle mücadele ettiler
Spor Kompleksi
Spor Kompleksi
Takımını tanıdı
Takımını tanıdı
YiNE KAZANAMADI
YiNE KAZANAMADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim