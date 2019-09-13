Rahman Olimpiyat vizesi almak istiyor

Yarın Kazakistan’ın baş kenti Nur Sultan’da başlayacak olan dünya şampiyonasında mücadele edecek olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi eski güreşçilerinden Rahman Bilici, 63 kiloda ilk 6’ya girerek olimpiyat vizesi almak istediğini söyledi. Geçtiğimiz sene Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan dünya şampiyonasında bronz madalya kazanarak Türkiye’nin gurur olan Rahman Bilici, bu sene hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti. Dünya şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getiren Bilici, ülkem adına olimpiyat vizesi de alarak Tokyo 2020 olimpiyatlarında da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğinin altını çizdi.