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Rahman elendi

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen ve Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya şampiyonasına grekoromen Güreş milli takımımız ile katılan Rahman Bilici dün ilk müsabakasında Gürcistanlı rakibi Lasha Marıamıdze’yi yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Rahman elendi

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen ve Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya şampiyonasına grekoromen Güreş milli takımımız ile katılan Rahman Bilici dün ilk müsabakasında Gürcistanlı rakibi Lasha Marıamıdze’yi yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Rahman elendi

İkinci turda Rus güreşçi Stepan Maryanyan’a mağlup olan Rahman final hedefine ulaşamadı. Kariyerinde birçok şampiyonluklar bulunan ve Gençler dünya şampiyonu olan Rahman Bilici elde ettiği başarılar ile Yozgat’ın gururu olmuştu. Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya şampiyonasında ilk turda rakibini 9-0’lık skor ile yenen Bilici, ikinci turda Rus rakibine yenilince hedefini bir başka şampiyonaya bıraktı. 

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