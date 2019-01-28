RAHATLIK YARAMADI

Konuk ekibin golü 12'inci dakikada geldi. Bu dakikadan sonra oyun disiplininden kopan kırmıçı siyahlılar, rakibin de kapanması nedeniyle klasik oyun anlayışı yerine havadan uzun toplarla ceza sahasına girmeye çalıştı. Ancak, uzun ve havadan oynanan toplar rakipte kaldı. Sinopspor, kontradan yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Lider Yozgatspor, rakipleriyle arasındaki puan farkının verdiği rahatlıkla deplasmanda çıktığı maçta Sinopspor'a ilk yarıda yediği golle 1-0 yenildi. Konuk ekibin golü 12'inci dakikada geldi. Bu dakikadan sonra oyun disiplininden kopan kırmıçı siyahlılar, rakibin de kapanması nedeniyle klasik oyun anlayışı yerine havadan uzun toplarla ceza sahasına girmeye çalıştı. Ancak, uzun ve havadan oynanan toplar rakipte kaldı. Sinopspor, kontradan yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Müsabakaya hızlı başlanayan taraf ev sahibi Sinopspor oldu. İlk dakikalardan itibaren Yozgatspor kalesinde gol arayan Sinopspor aradığı golü 12’inci dakikada Yozgatspor’un defansının büyük hatası sonucunda Samet’in ayağından buldu. 1. dakikada Sinopspor atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Sinopsporlu oyuncu kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe nişanlayınca Sinopspor mutlak golden oldu. 5. dakikada Yozgatspor Burak Emre Kayan’ın pasında topla buluşan Mehmet Şükrü’nün kaleye gönderdiği top Sinopspor defansına çarparak kornere çıktı. Korner atışını kullanan Burak Emre Kayan’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mert Özkan’ın kafa şutu üsten az farkla auta çıkıtı. 10. dakikada Burak Emre Kayan’ın ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı. 12. dakikada Sinopspor kontra atağında Yozgatspor defans oyuncusu Burak Altunay’ın kontrol edemediği topu kapan Samet kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldı, düzgün bir vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip Sinopspor Yozgatspor kalesine kontra ataklarla gelmeye çalıştı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen iki takım ilk yarıda başka gol bulamadı. Müsabakanın ilk yarısı Sinopspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Yozgatspor vasat bir oyun ortaya koydu. Kapanan Sinopspor karşısında aradığı golü bulamayan kırmızı siyahlı ekip, bu sezon ilk mağlubiyetini Sinopspor deplasmanında 1-0’ık skor ile almış oldu. Kırmızı siyahlılar aldığı bu mağlubiyet ile 37 puanda kalırken, liderliğini de sürdürdü. Ünyespor da puan kaybedince fark 7'ye indi.