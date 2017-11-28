Rahat nefes aldı

Ligde oynadığı 9 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet çıkaran kırmızı siyahlı ekip 7 puan ve averaj ile 6’ıncı sırada bulunuyor. Hafta sonu Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor’a konuk olan Yozgat Bozokspor, rakibini 36-26 mağlup ederek lige yeniden tutundu.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin artık şekillenmeye başladığını söyledi. Hedeflerinin üst sıralara tutunmak olduğunu belirten Doğan, ligde mütevazi bir bütçe ile mücadele ettiklerinin altını çizdi. Dar kadronun getirdiği sıkıntılar nedeniyle rotasyon yapamadıklarını vurgulayan Doğan, Köyceğiz karşısında alınan galibiyetin üzerlerindeki baskıyı atığını anlattı. Deplasmanda oynadıkları müsabakanın denk kuvvetler şeklinde geçtiğinin altını çizen Doğan, ‘’Oyuncularımız iyi niyetli ve karakterli oyuncular. Köyceğiz karşısında baştan sona üstün taraf bizdik. İlk dakikalardan itibaren yakaladığımız skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar taşıdık. Zaman zaman yaptığımız hatalar rakibin oyuna ortak olmasını sağlasa da galibiyetimizin önüne geçemedi. Takıma mutlak suretle takviye yapmamız gerekiyor, mevcut kadromuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz. Devre arasında oyuncuların takıma katılmasını bekliyoruz’’ dedi.