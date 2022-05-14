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Rafting şampiyonası yapılacak

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay'ın destekleri ile yapımına başlanan ve son aşamasına gelen rafting alanı tamamlandıktan sonra ilk etkinliğini dünya şampiyonası ile yapacak.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:49
Rafting şampiyonası yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleri ile Çekerek Belediyesi tarafından bölgenin turizmine de büyük katkı sağlayacak olan rafting alanında çalışmalar yüzde 95 seviyelerine gelirken, rafting alanının tamamlanmasıyla birlikte Dünya şampiyonası düzenlenecek. Çekerek ırmağı üzerine yapılan rafting alanında geçtiğimiz haftalarda test çalışmaları yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı. Önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen rafting alanı dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanında Çekerek ilçesine gelecek olan raftingciler bölgenin turizmine de önemli katkı sağlayacaklar. Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde yapımı devam eden rafting alanının yaz ayında biteceğini söyledi. Yine yaz ayında belki Türkiye’deki ender yarışmalardan biri olan Dünya Rafting Şampiyonasını da Çekerek’te yapacaklarını dile getiren Vali Polat, ‘’Temmuz ayı gibi tarihlerde netleşiyor. Minimum 10 ülkenin katılacağı Dünya Rafting Şampiyonasının bir ayağını burada yapmak için şuan çalışmalarımız devam ediyor. Orijinal bir parkur yapılıyor. Kanalımızın üzerine bungalov evler yapılıyor. Gelen misafirlerimizin kalması için 20-25 adet bungalov ev yapılacak gibi duruyor. Temmuz ayında da Yozgat belki de tarihindeki en büyük yarışmasına ev sahipliği yapacak’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

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