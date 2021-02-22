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Rafting pisti çalışmaları başladı

Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki baraj bölgesinde öngörülen Rafting sporu parkuruyla ilgili çalışmalara başlanıldı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:11
Rafting pisti çalışmaları başladı

YOZGAT’ın Çekerek ilçesindeki baraj mansabında tesis edilmesi planlanan Rafting sporu parkuruyla ilgili çalışmalara başlanıldı. Türkiye Rafting Milli Takımının antrenmanları için planlanan parkur ve tesisler ile ilgili olarak ilçeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. DSİ teknik ekibinin de katıldığı incelemelerin ardından, DSİ’nin makine imkanları ile Çekerek Barajı dipsavak tünel çıkışında yaklaşık 120 bin metreküp kazı, 20 bin metreküp de taş tahkimat çalışması yapılmasına karar verildiği bildirildi. 

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Rafting Pisti çalışmaları Başladı
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