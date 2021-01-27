RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR

RAFTİNG sporunu ülkenin farklı bölgelerine yaymak amacıyla yola çıkan Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, yeni bir parkurun belirlenmesine yönelik incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a geldi. Türkiye’nin sporu Raftinge yeni parkurlar keşfetme ve oluşturma adına pandeminin kendileri için bir engel teşkil etmediğini belirten Federasyon başkanı Yardımcı, yeni parkurlar belirlemek üzere geldiği Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, ilgililerle görüştü, Çekerek Irmağı yatağını gezdi. Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahhap Konakçı ile bir araya geldi. Rafting Milli Takımlar Baş Antrenörü Erdoğan Buçan, federasyonun keşif ekibiyle birlikte Çekerek Irmağında yatağında incelemeler yaptı, Rafting sporunun yapılıp, yapılamayacağına yönelik notlar aldı. Federasyon Başkanı Yardımcı, Çekerek Irmağında, mevsim haricinde su debisine yön verecek barajın olmasının yapılacak bir şampiyona için avantaj olduğunu söyledi. Yardımcı, ‘’Pandemi nedeniyle sportif faaliyetler duraksarken federasyon olarak teknik ekibimiz, hakemlerimiz, kulüp ve sporcularımız ile birlikte geçtiğimiz yıl etkinlikler yaptık. Geçtiğimiz yıl Tunceli Avrupa Spor Haftası Açılışı, Şırnak Beytüşşebap Türkiye Şampiyonası, Hakkari Zap Suyunda Türkiye Şampiyonalarını gerçekleştirdik. Şimdi de Yozgat İlimizin bu güzel İlçesinde Çekerek Irmağındayız. Çekerek Rafting için potansiyeli olan bir ilçemiz’’ dedi.

TURİZME DESTEK

Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, ilçe yöneticilerinin spora önem verdiklerini, bununda kendileri için önemli bir avantaj olduğunu kaydetti. Yardımcı, ‘’Belediye başkanımızın, ilçede yapımı devam eden Lavanta Adası, Millet Bahçesi ve Mesire alanlarıyla Rafting Sporunu birlikte düşünerek Çekerek’i spor merkezi yapma hayaline bizlerde inandık. Bizde bu potansiyeli sadece spor adına değil 5 bin yıla ulaşan tarihi bir kentin turizm ayağını da öne çıkararak burada bir şampiyona planlamak istiyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız çok ilgili. Bizler de bu ilgiyi ülkeye, bölgeye ve ilçeye kazan kazan felsefesiyle tanıtıma, turizme ve kazanca çevireceğiz. Rafting için yeni bir parkur yolda Çekerek Irmağı beklentilerin karşılığını verecektir, camiaya şimdiden hayırlı olsun’’ diye konuştu.

POTANSİYEL VAR

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da, ilçedeki sulama ve hidroelektrik santralinin yer aldığı barajın inşa edilmesinin ardından doğal görüntüsüyle ‘Turizm Kenti’ olabilecek potansiyele sahip hale geldiğini söyledi. Çakır, ‘’Atacağımız her adım bilinçli ve günü birlik değil, ilçemizin geleceğini hedef alan adımlarla hareket ediyoruz. Şuanda Turizm kenti olma yolunda Millet Bahçesi ve Dünya’nın en büyük Lavanta Adası Projelerimizin yapımı bu yıl içerisinde tamamlanacak. Önümüzdeki yıllarda şehrimize dünyanın dört bir yanından ziyaretler gerçekleşecek. Yaptığımız ve yapacağımız projelerin tamamında markalaşma ve şehirleşmenin gelecek vizyonunu oluşturacak planlamalar doğrultusunda yapıyoruz’’ şeklinde konuştu. Çekerek Belediye Başkanı Çakır, ilçeyi ziyaret eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve ekibiyle birlikte Çekerek Irmağı havzasında Parkur alanlarını belirlediklerini bildirdi. Çakır, ‘’Proje çalışmamızı da tamamladığımızda Çekerek hem kültürel hem de spor aktiviteleriyle marka bir şehir haline gelecektir. Çekerek Irmağı Uluslararası Rafting Şampiyonası yapılabilecek potansiyele sahip olup, bizlerde çalışmalarımızı hızlandırıp şampiyonaların yapımı için elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.