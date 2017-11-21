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-Puansız tek takım kaldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk yarı perdesi hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, B Grubunda liderlik koltuğu el değiştirirken, Saraykentspor ilk yarıyı puansız kapatan tek takım oldu.

-Puansız tek takım kaldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk yarı perdesi hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, B Grubunda liderlik koltuğu el değiştirirken, Saraykentspor ilk yarıyı puansız kapatan tek takım oldu.

21 Kasım 2017 Salı 07:05
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-Puansız tek takım kaldı

A Grubunda Akdağmadenispor, Yozgat SHÇEKspor’u 7-2 yenerek, ilk puanını aldı. Lider Sorgun Belediyesi, deplasmanda Sarıkaya Belediyesi’ni 8-0 yenerek, koltuğunu korudu. İlk yarıyı puan kaybetmeden lider tamamladı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, çıkışını sürdürdü. Çayıralan Esnafspor’u 4-0 yenerek, ikinci sıraya yükseldi. Yozgat Çamlıkspor, Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-1 yendi, zirve yarışına yeniden dahil oldu. 

B Grubunda sahaya Lider olarak çıkan Yozgat İl Özel İdarespor, Sorgun Gençlikspor ile 1-1 berabere kalınca, takipçilerinden Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor’u 6-1 yenip, liderlik koltuğunu devraldı. Yemenoğlu Bozokspor, Boğazlıyan Şekerspor’u yenerek, üçüncü sıraya yerleşti. Rakibi averajla bir alt sıraya indi. Saraykentspor, konuk ettiği Yerköyspor’a 8-3 yenilerek, ilk yarıyı puansız kapatan ligin tek ekibi oldu.

 

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