-Puansız tek takım kaldı

A Grubunda Akdağmadenispor, Yozgat SHÇEKspor’u 7-2 yenerek, ilk puanını aldı. Lider Sorgun Belediyesi, deplasmanda Sarıkaya Belediyesi’ni 8-0 yenerek, koltuğunu korudu. İlk yarıyı puan kaybetmeden lider tamamladı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, çıkışını sürdürdü. Çayıralan Esnafspor’u 4-0 yenerek, ikinci sıraya yükseldi. Yozgat Çamlıkspor, Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-1 yendi, zirve yarışına yeniden dahil oldu.

B Grubunda sahaya Lider olarak çıkan Yozgat İl Özel İdarespor, Sorgun Gençlikspor ile 1-1 berabere kalınca, takipçilerinden Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor’u 6-1 yenip, liderlik koltuğunu devraldı. Yemenoğlu Bozokspor, Boğazlıyan Şekerspor’u yenerek, üçüncü sıraya yerleşti. Rakibi averajla bir alt sıraya indi. Saraykentspor, konuk ettiği Yerköyspor’a 8-3 yenilerek, ilk yarıyı puansız kapatan ligin tek ekibi oldu.