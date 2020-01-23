Puansız döndü: 3-1

zmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksindeki karşılaşmada Yavuz Akdemir- Tolgacan Dinçer ikilisi görev yaptı. Arkaspor, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç ile sahaya çıktı. Bravo, Caner Ergül, Burak Çevik, Muhammet Kaya yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, Aslan Ekşi, Demirhan Durul, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ile maça başladı. Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Rahmi Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan yedek kulübesinde oturdu. İlk seti Arkasspor 25-19 kazanırken, ikinci sette rakibine üstünlük sağlayan Sorgun Belediyespor, bu seti 22-25 kazanarak set eşitliğine ulaştı. Ancak, sonraki iki seti 25-20 ve 25-19 kaybeden Sorgun Belediyespod, maçı 3-1 kaybederek, İzmir deplasmanından puansız döndü.