PUANA KiLiTLENDiLER

Antrenör Enis Atmaca, hafta sonu Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu müsabakanın geride kaldığını ve Pazar günü Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakaya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Bugünden itibaren Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve Pazar günü karşı karşıya geleceğimizi rakibimizi yenerek Yozgat’ta eli boş göndereceğiz. Ordu Gençlerbirliği takımı ile bugüne kadar üç defa karşı karşıya geldik ve üç müsabakanın da tamamını kazandık. Dördüncü müsabakamıza ise Pazar günü çıkacağız. Umarım Pazar günü istediğimiz oyunu sahaya yansıtırız ve rakibimizi yeneriz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•