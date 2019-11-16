PUANA KİLİTLENDİK

Yozgat’ı AXA Sigorta Efeler Ligi’nde temsil eden Sorgun Belediyespor, geçen hafta yakaladığı çıkışını başkent deplasmanında devam ettirmek istiyor. Sarı siyahlı ekip yarın Ankara Başkent Spor Salon’unda saat 15.00’da Halkbank takımı ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenmek isteyen Sorgun Belediyespor bugün Ankara’ya gidecek. TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise yarın 13.30’da Gölcükspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Darıca Gençlerbirliği deplasmanından bir puan çıkarmayı başaran kırmızı siyahlı ekip, yarın Gölcükspor karşısında üç puan hedefliyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta zor günler geçiren Sorgun Belediyespor ise yarın saat 14.00’da 5 Temmuz İskenderunspor’u konuk edecek. Son haftalarda beklemediği puan kayıpları yaşayan ve bir çıkış yakalamak isteyen Sorgun Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren 5 Temmuz İskenderunspor’u Sorgun ilçe stadında taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenip kötü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor.

