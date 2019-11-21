Puan kayıpları can sıktı

Hafta sonu Sarıkaya Belediyespor ile mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor rakibi ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, iyi oynadıkları müsabakalarda puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Takımının bir çok müsabakada çok iyi mücadele ettiğini hatırlatan Ayyıldız, ‘’Ancak son vuruşlardaki şansızlığımız nedeniyle puan kayıpları yaşadık. Bireysel hatalar neticesinde de puan cetvelinde 4’üncü sıraya kadar geriledik. Ancak bu hafta oynayacağımız Şefaatlispor müsabakası ile yeniden bir çıkış yakalayacağız ve yine Play-Off’un en güçlü adaylarından bir tanesi olacağız’’ dedi.