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-PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda şampiyonluk mücadele veren Yozgatspor’da teknik direktör Aydın Yavuz, ligde kalan iki maçı kazanmak zorunda olduklarını, puan kaybına tahammüllerinin bulunmadığını belirterek, ligin ikinci yarısı için iki maçtan çıkarılacak 6 puanının önemli olduğunu söyledi.

-PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda şampiyonluk mücadele veren Yozgatspor’da teknik direktör Aydın Yavuz, ligde kalan iki maçı kazanmak zorunda olduklarını, puan kaybına tahammüllerinin bulunmadığını belirterek, ligin ikinci yarısı için iki maçtan çıkarılacak 6 puanının önemli olduğunu söyledi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ!

Yavuz, haftanın ilk çalışması öncesinde, deplasmanda Belen Belediyespor ile karşılaştıktan sonra ilk yarının son maçını evlerinde Kayseri Şekerspor ile oynayacaklarını, her iki maçı da kazanıp,  6 puan almalarının zorunlu olduğunu anlattı. Ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Yavuz, Kilis Belediye maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktıklarını, zorlanmalarına rağmen üç puan aldıklarını kaydetti. Mevcut kadro içerisinde tüm oyunculara forma şansı verdiğinin altını çizen Yavuz, “Adem ve Umut forma giyme şansı bulamadı. Kilis belediye maçında verdiğimiz şansı iyi kullandılar. Kadromuzdaki tüm oyuncuları görme şansımız oldu. Bundan sonra kalan iki maça yönelik plan ve program yapacağız” dedi.

Tecrübeli teknik adam iki maçta alacakları sonuçların takımın geleceğini belirleyeceğini ifade etti. Belen ve Kayseri maçlarını kazanarak ikinci yarıya yönelik hazırlıkları yapacaklarını vurgulayan Yavuz, birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

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