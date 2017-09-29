PROVA YAPTILAR

Bozok Stadı’nda yapılan çiftkale antrenman maçında teknik direktör Aydın Yavuz, futbolcularını sık sık uyararak, rakibi rakip alanda karşılamalarını, ileriye dönük bir futbol oynamalarını istedi. Çiftkale öncesinde futbolcularla toplantı yapan teknik direktör Yavuz, Pazar günü oynayacakları karşılaşmanın önemine değindi. Talebelerinden çok iyi performans beklediğini kaydeden Yavuz, kendisinin hiç kimseye forma verme lüksünün bulunmadığını, futbolcuların çalışarak, antrenmanlarda göz doldurarak, formayı kapacağını, bununla birlikte aldığı formanın hakkını verenlerin sahada kalabileceğinin altını çizdi. Kırmızı siyahlı ekip ısınma çalışmasının ardından çiftkale antrenman yaptı. Kıran kırana geçen mücadele teknik heyeti ve izleyenleri umutlandırdı.