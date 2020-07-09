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Protokol imzalandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde ‘Genç Ofis’ açmak üzere protokol imzalandı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 00:35
Protokol imzalandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenci, personel ve akademisyenlere yönelik çalışmalar yapmak üzere ‘Genç Ofis açmak üzere çalışma başlattı.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde Genç Ofis açılacak. Öğrenciler ile Üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk, gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliği arttırılıp, desteklenmesi hedeflendi.
Genç Ofisin açılmasıyla, Üniversite öğrencileri ile Yozgat Gençlik Merkezimiz arasında irtibat sağlanacak, Bakanlığın ulusal, uluslararası ve yerelde uygulayacakları projeleri Üniversite Kulüpleri, öğrenci topluluklarına, öğrencilere en kolay yoldan duyurulması ve öğrencilerin faaliyetlere maksimum katılımı öngörülüyor. 

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Protokol Imzalandı
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