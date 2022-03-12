Projeye onay

Sorgun Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada, Erasmus+ Spor programı kapsamında hazırladıkları ‘Sports+ For Social Change’ başlıklı projenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı bildirildi. Erasmus+ Spor programı ile gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılacak. Sporun din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kalabalıkları bir araya getirebilme özelliği, ortak bir amaç için mücadele eden gençler arasında hoşgörü ve dayanışma duygusunu pekiştirmek olduğu kaydedildi. Özellikle Covid19 salgınında pasif bir yaşam tarzı benimseyen, sağlıksız yaşam süren, toplumdan uzak, içine kapanık, utangaç toplumun bir parçası olmakta güçlük çeken gençlerin sportif faaliyetlerle buluşturulacağına vurgu yapılan açıklamada, ‘’Proje kapsamında Türkiye, İspanya, Romanya ve Portekiz ülkelerinde toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gençlere Bisiklet, Futsal, Futbol, Voleybol, Badminton ve Bocce branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek’’ denildi.