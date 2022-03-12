Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Projeye onay

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Dernediği (SORGED) tarafından hazırlanan spor programı projesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:29
Projeye onay

Sorgun Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada, Erasmus+ Spor programı kapsamında hazırladıkları ‘Sports+ For Social Change’ başlıklı projenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı bildirildi. Erasmus+ Spor programı ile gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılacak. Sporun din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kalabalıkları bir araya getirebilme özelliği, ortak bir amaç için mücadele eden gençler arasında hoşgörü ve dayanışma duygusunu pekiştirmek olduğu kaydedildi. Özellikle Covid19 salgınında pasif bir yaşam tarzı benimseyen, sağlıksız yaşam süren, toplumdan uzak, içine kapanık, utangaç toplumun bir parçası olmakta güçlük çeken gençlerin sportif faaliyetlerle buluşturulacağına vurgu yapılan açıklamada, ‘’Proje kapsamında Türkiye, İspanya, Romanya ve Portekiz ülkelerinde toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gençlere Bisiklet, Futsal, Futbol, Voleybol, Badminton ve Bocce branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
PROJEYE ONAYIlerigazetesiMartCumartesi2022YozgatSorgunHabermücadeleMüsabakaSporSorgun Gençlik DernediğiSORGEDProjeAvrupa KomisyonuAvrupaErasmus+Erasmus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YETENEK TARAMASINA DEVAM
YETENEK TARAMASINA DEVAM
iKiNCi YARININ LiDERiYiZ
iKiNCi YARININ LiDERiYiZ
Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor
Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor
Kızlar çalışmalarını sürdürüyor
Kızlar çalışmalarını sürdürüyor
MÜSABAKALARA KAR ENGELi
MÜSABAKALARA KAR ENGELi
Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu
Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim