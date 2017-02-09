Proje hayata geçecek

Buz Hokeyi Erkek Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya ve Bayanlar Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut, Yozgat’ta gerçekleştirilecek eğitim programına katılacak.

Buz Hokeyi Federasyonu, Inline sporuna yönelik Yozgat’ta gösterilen ilgi ve verilen destek nedeniyle projeyi Yozgat’tan başlatma kararı aldı.

Yozgat’ta buz pistinin olmaması nedeniyle Inline (tekerli paten) projesi hayata geçirilecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Akay, buz hokeyi sporunun yurt geneline yayılması amacıyla hazırladıkları projeye Yozgat’tan başlayacaklarını ve Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ile Tokat’ta devam ettireceklerini ifade etti.

Akay, Buz Hokeyi Erkek Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya ve Bayanlar Buz Hokeyi Antrenörü Çağrı Karabulut’un Yozgat’ta belirlenen okullardaki beden eğitimi öğretmenlerine Inline tanıtımını yapacaklarını ilk eğitimi vereceklerini vurguladı.

Buz Hokeyi Federasyonu olarak Yozgat’ı önemsediklerini dile getiren Akay, tanıtıma yönelik çalışmalara Yozgat’tan başladıklarını hatırlattı. Akay, hazırladıkları altyapıya yönelik proje kapsamında birkaç kez Yozgat’ı ziyaret ettiklerine değinerek, “Türkiye genelinde ilk olarak Inline projesini hayata geçireceğiz ve bu projeye de Yozgat’tan başlamış olacağız. 20 Şubat tarihinde antrenörlerimiz Yozgat’a gelerek eğitim verecekler” dedi.

Yozgat ile birlikte altyapıya yönelik çalışma başlattıkları Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Tokat illerinde ise ilk etapta okullarda öğrencilere yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Akay, “Bu illerimizle birlikte daha sonra dahil olacak olan Samsun ve Konya illerimizde spor salonları uygun olan okullarımızda önce öğretmenlerimizi eğitip, onlarında öğrencilerini eğitmelerine yönelik gerekli desteğimizi vereceğiz. Yozgat gibi diğer illerimizde de buz hokeyi pisti bulunmuyor. O nedenle eğitim çalışmaları tekerlekli patentlerle çalışmalar yapılacak. Zaten, buz patenti ile tekerlekli patentler arasında fark yok. Her ikisiyle de hokey sporu yapılabiliyor” dedi.