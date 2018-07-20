Proje devam ediyor

Bir Nisan tarihinde itibaren başlayan proje kapsamında bir çok etkinlik yapılırken, son etkinlik ise Voleybol turnuvası oldu. Türkiye genelindeki 81 il ile eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte Celal Atik Spor Salon’unda 11 takımın katılımı ile voleybol turnuvası düzenlendi. Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında 11 takımın katılımıyla düzenlenen Kurumlar arası Voleybol Turnuvası Celal Atik Spor Salonunda devam ediyor. 3 grup halinde düzenlenen müsabakalar sonunda grubunu lider tamamlayan takımlar kendi aralarında oynayacakları final müsabakalarının sonunda birinciler belirlenecek.