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Proje devam ediyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından vatandaşların spor yapmasına teşvik olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam için Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Celal Atik Spor Salon’unda Voleybol turnuvası düzenlendi.

Proje devam ediyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından vatandaşların spor yapmasına teşvik olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam için Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Celal Atik Spor Salon’unda Voleybol turnuvası düzenlendi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Proje devam ediyor

Bir Nisan tarihinde itibaren başlayan proje kapsamında bir çok etkinlik yapılırken, son etkinlik ise Voleybol turnuvası oldu. Türkiye genelindeki 81 il ile eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte Celal Atik Spor Salon’unda 11 takımın katılımı ile voleybol turnuvası düzenlendi. Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında 11 takımın katılımıyla düzenlenen Kurumlar arası Voleybol Turnuvası Celal Atik Spor Salonunda devam ediyor.  3 grup halinde düzenlenen müsabakalar sonunda grubunu lider tamamlayan takımlar kendi aralarında oynayacakları final müsabakalarının sonunda birinciler belirlenecek.

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