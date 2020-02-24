POZiSYON VAR, SONUÇ YOK

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya kontrollü başlayan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısının ortalarına doğru ataklarını sıklaştırdı. Üst üste geliştirdiği ataklardan yararlanamayan Yozgatspor bir puana razı oldu. Üç as oyuncusunda yoksun bir şekilde sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekibin göstermiş olduğu performans ve mücadele beğeni toplarken alınan skor üzdü. 24’üncü dakikada gelişen Yozgatspor atağında Tuncay’ın ara pasında topla buluşan Beytullah sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Furkan’ın kafa şutu kaleciden döndü, dönen topu Bayrampaşaspor defansı uzaklaştırdı kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 26’ıncı dakikada Beytullah’ın ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 29’uncu dakikada Furkan’ın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Cevatcan’dan önce Bayrampaşaspor defans dokununca Yozgatspor mutlak golden oldu. 38’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Tuncay’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya yine Yozgatspor kontrollü başladı. 54’üncü dakikada Bayrampaşasporlu Serhat Keskinsoy rakibine sert girince müsabakanın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kart gösterince oyun dışında kaldı. 79’uncu dakikada Abdulsamet’in kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Beytullah’ın şutu kaleciden döndü dönen topu Tuncay tamamladı üsten farklı şekilde auta çıktı. 81’inci dakikada defansın arkasına atılan topa buluşan Beytullah kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci güçlükle topu çeldi. Müsabakadan gol sesi çıkmayınca iki takımda 0-0’lık skor ile puanları paylaştı. Yozgatspor aldığı bu beraberlik ile puanını 30’a yükseltirken, Bayrampaşaspor ise 31’e yükseltti.