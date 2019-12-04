POZANTI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip, rakibini deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Ceyhanspor karşısında takımının çok iyi mücadele ettiğini ancak şansız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi. Müsabakada defanstan çıkarken kaptırdıkları bir topun kalelerinde gol olduğunu hatırlatan Arslan, ‘’Golden sonra bir çok pozisyona girdik ancak yüzde yüzlük gol şanslarından yararlanamadık. İyi oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz ancak istediğimiz golü bir türlü bulamıyoruz. Son vuruşlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ceyhan maçı geride kaldı. Artık önümüzde Pozantı müsabakası var. Deplasmanda karşılaşacağımız rakibimizi yenerek Ceyhanspor mağlubiyetini telafi etmek istiyoruz’’ dedi.