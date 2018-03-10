Potanın perileri Niğde’de

Geçtiğimiz sene Yozgat’ı grup müsabakalarında başarılı bir şekilde temsil eden ve yarı finallere kadar çıkma başarısı gösteren Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi kız Basketbol takımı Niğde’de Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve İstanbul Ruhi Sarialp Spor Lisesi takımı ile eşleşti. Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hacı Hüseyin Çelik, Niğde’de düzenlenen grup müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Gerçekten çok iyi bir takıma sahip olduklarını hatırlatan Çelik, ‘’Bizler geçen sene elde ettiğimiz başarının daha da üzerine çıkmak istiyoruz. Ama Niğde’de eşleştiğimiz takımlar da çok güçlü takımlar. Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve İstanbul Ruhi Sarialp Spor Lisesi de kendilerini kanıtlamış çok yetenekli sporculara sahip olan ekipler. Biz bu grupta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak gruptan çıkarız ve bir sonraki adıma geçeriz’’ dedi.

