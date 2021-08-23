Portatif yüzme havuzunu inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat’ın bir çok ilçesinde olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de hayata geçirilen portatif yüzme havuzu havuzun da incelemelerde bulunan Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, bu önemli projenin ilçedeki sportif faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Yağan, ‘’Portatif yüzme havuzu projesi ile çocuk ve gençlerimize ücretsiz ve hijyenik şartlarda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri vererek ilçemizde yüzme bilmeyen gencimizin kalmamasını hedeflemekteyiz’’ dedi.